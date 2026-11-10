Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 11:45

Культура

В "Союзмультфильме" заявили, что герои советской анимации объединяют поколения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Герои советских мультфильмов остаются понятными всем поколениям зрителей и помогают наладить общение между родителями и детьми. Об этом ТАСС заявил генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

По его словам, студия активно развивает сериальные проекты, основанные на персонажах из детства нынешних взрослых. Благодаря этому родителям интересно смотреть мультфильмы вместе с детьми. Машковцев добавил, что "Союзмультфильм" продолжит интегрировать героев советской анимации в новые проекты.

Ранее "Союзмультфильм" представил новый мультсериал "Крошки". В нем можно увидеть классических героев анимации в детском возрасте. На экранах появились маленькие Кот Матроскин, Винни-Пух, Попугай Кеша и другие персонажи.

По словам председателя совета директоров киностудии Юлианы Слащевой, мультфильм понравятся как детям, так и родителям, которые вновь увидят уже давно знакомых героев. "Крошки" не только развлекают юных зрителей, но и учат их новому.

Читайте также


культура

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика