В "Союзмультфильме" заявили, что герои советской анимации объединяют поколения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Герои советских мультфильмов остаются понятными всем поколениям зрителей и помогают наладить общение между родителями и детьми. Об этом ТАСС заявил генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

По его словам, студия активно развивает сериальные проекты, основанные на персонажах из детства нынешних взрослых. Благодаря этому родителям интересно смотреть мультфильмы вместе с детьми. Машковцев добавил, что "Союзмультфильм" продолжит интегрировать героев советской анимации в новые проекты.

Ранее "Союзмультфильм" представил новый мультсериал "Крошки". В нем можно увидеть классических героев анимации в детском возрасте. На экранах появились маленькие Кот Матроскин, Винни-Пух, Попугай Кеша и другие персонажи.

По словам председателя совета директоров киностудии Юлианы Слащевой, мультфильм понравятся как детям, так и родителям, которые вновь увидят уже давно знакомых героев. "Крошки" не только развлекают юных зрителей, но и учат их новому.

