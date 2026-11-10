В Британии чиновник одновременно работал на пяти государственных должностях

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В Великобритании 56-летнего Кашима Чоудхури признали виновным в мошенничестве после того, как выяснилось, что он скрывал от работодателей одновременную работу в нескольких государственных ведомствах и получил таким образом свыше 284 тысяч фунтов стерлингов бюджетных средств. Об этом сообщает Би-би-си.

Расследование установило, что с 2020 по 2023 год Чоудхури успел поработать на восьми должностях в государственном секторе. Наиболее активно он совмещал их весной 2023 года, когда у него одновременно было пять мест работы.

В числе нанимателей оказались сразу несколько крупных структур: министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, министерство здравоохранения и социального обеспечения, МВД, Агентство по безопасности здравоохранения и Агентство по пищевым стандартам.

Все контракты предполагали полную занятость. В результате в самый загруженный период формальная рабочая неделя мужчины составляла 183 часа. Это превышало продолжительность семи суток. При этом Чоудхури работал из дома – удаленный формат ему разрешили, поскольку он ухаживал за больной матерью.

Скрывать совмещение ему помогали ложные сведения о занятости, которые он предоставлял при устройстве на работу. Получив очередной контракт, мужчина не уведомлял об этом остальные ведомства.

В суде он объяснял свое поведение посттравматическим стрессовым расстройством и страхом лишиться источника дохода. По его словам, работодатели знали о необходимости ухаживать за тяжелобольной матерью, но он продолжал принимать новые предложения.

Во время разбирательства также вспомнили видеозвонок с руководительницей, на котором Чоудхури пытался выдать себя за больного с помощью белого грима. Начальница обратила внимание, что мужчина потел, из-за чего нанесенный на лицо грим начал стираться и темнеть в нижней части лица и на шее.

Присяжным понадобилось семь часов, чтобы прийти к единогласному решению о виновности мужчины. Прокуратура назвала его действия "систематической и преднамеренной нечестностью".

Представители министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства заявили, что намерены добиться возвращения выплаченных средств. Судья, в свою очередь, предупредил Чоудхури о возможности "очень сурового тюремного заключения" и не стал отпускать его под залог.

Ранее в Италии выявили схему незаконного получения лотерейных выигрышей, к которой, по версии следствия, оказались причастны бывшие сотрудники оператора Lottomatica Holding. Используя доступ к внутренним компьютерным системам, они могли заранее узнавать, где окажутся выигрышные билеты, и передавать эту информацию знакомым. В результате по четырем эпизодам удалось получить призы на общую сумму 24 миллиона евро.

