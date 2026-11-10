Российские 11-классники напишут итоговое сочинение 2 декабря

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Основная дата проведения итогового сочинения для 11-классников и экстернов в 2026 году – 2 декабря. Об этом сообщил Рособрнадзор в MAX.

Заявления принимают до 18 ноября – за две недели до проведения. Отмечается, что почти 70% заявлений на итоговое сочинение подаются через "Госуслуги".

Как ранее сообщала эксперт Минпросвещения РФ София Походий, на написание сочинения отводится 3 часа 55 минут. Списывать текст из какого-либо источника или воспроизводить чужой по памяти запрещено.

Если работу признают несамостоятельной, школьник получит незачет и недопуск до государственных экзаменов.

Темы становятся известны выпускникам только перед экзаменом. Всего предусмотрено три направления, в каждом по две темы.

Для зачета нужно пройти два первых критерия – соответствие теме и аргументацию с привлечением литературного материала – и хотя бы один из трех оставшихся. К ним относятся композиция и логика рассуждения, качество письменной речи без речевых штампов и грамотность.