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10 ноября, 11:35

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Врач Чернышова: осенняя терапия поможет побороть аллергию на пыльцу к весне

Врач рассказала, как побороть аллергию на пыльцу к весне

Фото: depositphotos/Koldunov

Начинать лечение, помогающее бороться с чувствительностью к пыльце березы, лучше за 2–4 месяца до пика цветения. Об этом изданию "Абзац" заявила аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова.

В Центральной России некоторые пациенты ощущают первые последствия цветения деревьев уже в начале марта, а иногда – в конце февраля. Поскольку терапия строится на постепенном увеличении объема аллергена, старт в последний месяц осени дает организму время, чтобы сформировать защиту, пояснила специалист.

Она уточнила, что с помощью прививок создается естественная толерантность иммунной системы к аллергенам. Осенью их прием врач назвала более безопасным для пациента. За это время, считает она, специалисты успевают обучить защитные силы организма не реагировать на аллергены, и в период цветения симптомов уже не будет.

"В последние годы мы видим, что цветение трав и деревьев немного сдвигается в более раннюю сторону, поэтому ноябрь – оптимальный период, с него имеет смысл стартовать и взрослым, и детям", – добавила аллерголог.

Проводить вакцинацию от аллергии можно только тем людям, чей диагноз изучен и подтвержден специалистами. Для таких людей терапия может быть эффективна как при аллергии на цветение березы, так и при проявлениях, связанных с другими букоцветными деревьями – ольхой или лещиной, заключила собеседница издания.

В России зарегистрировали и начали применять вакцину против аллергии на пыльцу березы. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в следующем году два индивидуализированных препарата будут доступны россиянам в рамках системы обязательного медицинского страхования.

В России начали применять препарат от аллергии на пыльцу березы

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