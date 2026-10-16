Мониторинг 16 видов аллергенов пыльцы начнут вести в Москве с 2027 года

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Постоянный мониторинг 16 видов аллергенов пыльцы начнут вести по всей Москве с 2027 года. Об этом рассказала руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева, передает ТАСС.

Она отметила, что пыльца остается одним из значимых факторов воздействия в городе.

"Мы в этом году провели пилотное исследование, где анализировали 16 видов аллергенов и несколько видов аллергенов грибов. Пилот показал себя успешным, позже мы сможем видеть всю территорию Москвы", – сказала глава департамента.

Урожаева подчеркнула, что такая работа особенно важна из-за роста распространения аллергий среди горожан.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог высшей категории Оксана Шабалина заявила, что пылевые клещи и споры плесени могут стать триггерами аллергических реакций поздней осенью. По ее словам, до начала октября все еще могут пылить сорные травы, доставляя неприятности тем, кто склонен к поллинозу.

Однако концентрация пыльцы сильно падает, когда на улице холодно и влажно. Чтобы снизить вероятность появления реакции, необходимо увлажнять воздух в доме до 50% и делать частую влажную уборку.