Выбросы нефтепродуктов устранены на побережье в районе Новороссийска

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Работы по устранению нефтепродуктов на побережье в районе Новороссийска завершены. Об этом оперштаб Краснодарского края сообщил в мессенджере MAX.

Мероприятия прошли на территории пляжа "Абрау-бич" и в селе Мысхако. В общей сложности специалисты очистили около 300 метров береговой линии.

К ликвидации выбросов привлекли шесть единиц техники и 53 человека. В их числе были сотрудники МБУ "Служба спасения", представители администрации города и волонтеры.

Мониторинг состояния пляжей и береговой линии продолжится. В случае обнаружения новых выбросов начнется их немедленная ликвидация.

Небольшие выбросы нефтепродуктов заметили на береговой линии Новороссийска 14 октября. Специалисты взяли пробы для анализа, чтобы выявить состав веществ и установить их источник. При этом обнаруженные нефтепродукты не относятся к тем, которые перевозил танкер, поврежденный в октябре в результате атаки безэкипажного катера в Сочи.