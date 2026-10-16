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16 октября, 18:56

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TMZ: рэпера P. Diddy перевели в другую тюрьму после драки с наркобароном

Рэпера P. Diddy перевели в другую тюрьму после драки с наркобароном

Фото: Getty Images/Paras Griffin

Американского музыкального продюсера и рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, перевели в другое исправительное учреждение после драки с ямайским наркобароном. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники.

По данным журналистов, сейчас Комбс находится в тюрьме в штате Пенсильвания. Перевод мог быть связан с тем, что правоохранительные органы опасались за безопасность рэпера: нападения на него случались и раньше, пока он отбывал наказание в Нью-Джерси.

Драка также стоила Комбсу 41 дня зачета срока, который начисляют за хорошее поведение. Именно этот зачет позволил бы ему выйти на свободу досрочно.

Как сообщалось ранее, P. Diddy получил травму головы в результате драки с наркобароном Кристофером Коуком по прозвищу Дудус. Поводом стало недовольство заключенных роскошными условиями содержания рэпера. После выхода в СМИ соответствующего материала администрация тюрьмы провела рейды, в ходе которых у заключенных, включая Коука, конфисковали мобильные телефоны.

P. Diddy арестовали в 2024 году по обвинениям в насилии, торговле людьми, организации вечеринок с запрещенными веществами и услугами секс-работниц, а также в использовании принудительного труда. При этом его вина была доказана только в эпизодах транспортировки людей для занятия проституцией.

Рэперу назначили 50 месяцев заключения и штраф в размере 500 тысяч долларов. Он должен выйти из колонии в 2028 году.

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