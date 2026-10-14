Организатор убийства Тупака Шакура сможет запросить УДО только в 2066 году

Бывшего лидера банды South Side Compton Crips Дуэйна "Кеффи Ди" Дэвиса приговорили к пожизненному сроку по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура в 1996 году. Подробности одного из самых громких дел в истории мирового шоу-бизнеса – в материале Москвы 24.

От 40 лет до пожизненного

Фото: AP Photo/John Locher

Суд в Неваде назначил бывшему главарю банды South Side Compton Crips Дуэйну "Кеффи Ди" Дэвису пожизненный срок по делу об организации убийства американского рэпера Тупака Шакура в 1996 году. При этом возможность условно-досрочного освобождения у него появится только через 40 лет.

"Совокупный срок наказания составляет от 40 лет до пожизненного заключения. В зачет отбывания этого срока вам засчитан 731 день", – заявил судья Карли Кирни на заседании.

Ранее коллегия присяжных признала Дэвиса виновным в убийстве первой степени с применением смертоносного оружия в составе преступной группировки. Заседание состоялось в сентябре, при этом суд опросил порядка 75 потенциальных присяжных, прежде чем отобрать тех, кто в итоге участвовал в заседании.

Дуэйн стал обвиняемым по делу еще в 2023 году после своих откровенных и публичных признаний об убийстве Шакура. В интервью и мемуарах Compton Street Legend он рассказал, что находился в том самом Cadillac, из которого стреляли в рэпера. Также Дуэйн раскрыл личности других пассажиров, однако не назвал имя самого стрелявшего, чтобы не нарушать "кодекс улиц".

Особенностью судебного процесса было то, что прокуроры не утверждали, будто бы Дуэйн "Кеффи Ди" Дэвис лично сделал выстрел.

"Давайте проясним: Дуэйн Дэвис не нажимал на курок. Но он спланировал стрельбу в отместку за избиение своего племянника", – заявил прокурор Бину Палал в первый день слушаний.

Согласно официальной версии обвинения, Дэвис был организатором: предоставил убийце оружие и руководил действиями банды в момент нападения. В итоге обвинение предъявили именно Дуэйну, так как он единственный выживший свидетель произошедшего.

Месть

Фото: AP Photo/John Locher

По официальным данным, незадолго до убийства рэпера, 7 сентября 1996 года, в казино MGM Grand произошла драка. Тупак Шакур и его окружение избили племянника "Кеффи Ди" Орландо Андерсона.

Дуэйн Дэвис решил наказать обидчика родственника, добыл оружие и начал преследовать автомобиль Шакура. Помимо музыканта, в нем также находился основатель звукозаписывающей компании Death Row Records Мэрион Хью "Шуг" Найт младший.

Когда автомобиль с Шакуром остановился на дороге, с ним поравнялся белый Cadillac. Из окна пассажирского сиденья раздались выстрелы из пистолета Glock-22. Найта задело по касательной, а Тупак получил четыре ранения – два в грудь, одно в руку и одно в бедро.

Найт пытался довезти коллегу до больницы самостоятельно, но не смог. По дороге музыкантов остановили полицейские и вызвали медиков. В госпитале рэпера подключили к аппарату жизнеобеспечения, а после ввели в искусственную кому. От полученных ран он скончался 13 сентября 1996-го.

После смерти Тупака вспыхнула война между бандами Mob Piru (они мстили за музыканта) и South Side Compton Crips, в состав которой входил избитый рэпером Андерсон. Тогда в перестрелках за несколько недель погибли три человека.

Причастность P. Diddy

За годы вокруг убийства Тупака Шакура появилось несколько версий, которые, однако, не нашли подтверждения. Одна из них касалась другого американского рэпера – P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс), осужденного за торговлю людьми.

По данным СМИ, в 2024 году родственники Шакура наняли частного сыщика, чтобы узнать, есть ли связь между P. Diddy и гибелью рэпера. Расследование началось после того, как бывший детектив полиции Лос Анджелеса Грег Кейдинг заявил, что якобы P. Diddy заплатил за устранение конкурента.

Хотя эта версия не подтверждена, недавно появилось новое обстоятельство: один из людей, назвавших себя пострадавшим от сексуального насилия со стороны P. Diddy, утверждал, что музыкант угрожал ему, ссылаясь на смерть Шакура.

В прессе предположили, что рэперов связывало соперничество: Шакур и Найт состояли в Death Row Records с западного побережья США, а у P. Diddy был лейбл Bad Boy Records с восточного побережья.