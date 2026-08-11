Суд по делу об убийстве Тупака Шакура начался в Лас-Вегасе, сообщили зарубежные СМИ. Подозреваемым по делу проходит 63-летний Дуэйн Дэвис. Подробности – в материале Москвы 24.

Формирование списка присяжных

Фото: AP Photo/David Becker

Суд по делу об убийстве американского рэпера Тупака Шакура, которое произошло в 1996-м, начался в Лас-Вегасе. Как сообщило агентство Reuters, к формированию состава присяжных приступили 10 августа: по данным The Guardian, в здание суда вызвали порядка 75 потенциальных присяжных. Их опросили на предмет способности быть справедливыми и беспристрастными в таком громком судебном процессе. Формирование состава займет как минимум неделю, а само разбирательство продлится около месяца.

Подозреваемым по делу проходит 63-летний Дуэйн (Киф Ди) Дэвис. На момент совершения преступления он был лидером банды South Side Compton Crips в Калифорнии. При этом мужчина стал обвиняемым еще в 2023-м: тогда следствие получило новые основания благодаря публичным заявлениям самого Дэвиса.

В интервью и мемуарах Compton Street Legend, которые вышли в 2019-м, Дуэйн рассказывал, что находился в Cadillac, из которого стреляли в 25-летнего Шакура. Помимо этого, он раскрыл личности еще троих людей, которые находились в тот момент в машине. При этом Дэвис не назвал имя того, кто выстрелил в рэпера, сославшись на "кодекс улиц". По данным СМИ, Дуэйн является единственным живым участником группы, которая совершила нападение на Шакура.

По версии обвинения, именно Киф Ди отдал приказ об убийстве музыканта и предоставил оружие. В случае признания виновным Дэвису грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Приукрасил историю

Фото: AP Photo/Invision/Chris Pizzello

Убийство Тупака Шакура является одним из самых громких нераскрытых дел в США. 25-летний музыкант был убит на пике своей карьеры 7 сентября 1996-го. Это произошло в Лас-Вегасе: Тупак сидел на пассажирском сиденье черного BMW вместе с музыкальным магнатом Шугом Найтом. С их автомобилем поравнялся белый Cadillac, из которого и открыли огонь. Шакур скончался в больнице 13 сентября, Найту удалось выжить.

Гибель Тупака породила массу споров среди фанатов о том, кто стоял за преступлением и каковы были его мотивы. Расследование десятилетиями буксовало из-за нехватки доказательств, однако дело возобновили после выхода мемуаров Дэвиса Compton Street Legend, в которых он подробно рассказал об обстоятельствах стрельбы. В результате Дуэйн был арестован в сентябре 2023-го. Впоследствии он отказался от своих слов и заявил, что невиновен, отметив, что против него нет доказательств, а он лишь приукрасил историю.

При этом Дуэйн утверждал, что к преступлению был причастен рэпер P. Diddy, который был признан виновным в двух эпизодах транспортировки людей для занятия проституцией в 2025-м и приговорен изначально к 4 годам и 2 месяцам тюремного заключения. Хотя впоследствии предполагаемая дата его освобождения несколько раз менялась.



Гибель Тупака часто связывают с ожесточенным противостоянием между музыкальными лейблами Death Row Records и Bad Boy Records в 1990-х. Death Row Records был основан Шугом Найтом в Лос-Анджелесе в 1991-м. Главными звездами были Тупак Шакур, Доктор Дре, Снуп Догг. Лейбл Bad Boy Records был создан рэпером и продюсером P. Diddy в Нью-Йорке в 1993-м. В него входили Крейг Мак, The Lox, Фейт Эванс, Notorious B.I.G и другие. Последний был расстрелян в машине 9 марта 1997-го в возрасте 24 лет. Убийство до сих пор не раскрыто. Тупак и Notorious B.I.G были иконами жанра и представителями противоборствующих рэп-течений. Считалось, что схожий характер убийств и разница между ними в полгода свидетельствовали о том, что конфликт между лейблами вышел за рамки музыки.



По словам Дэвиса, он решил организовать убийство Тупака Шакура и Шуга Найта в том числе и потому, что рэпер P. Diddy объявил награду в 1 миллион долларов за расправу над ними. Кроме того, зарубежные СМИ писали, что именно P. Diddy мог оплатить аренду Cadillac, из которого были произведены роковые выстрелы. При этом сам продюсер не раз опровергал причастность к убийству Тупака, ему не были предъявлены обвинения по этому делу.

Основным мотивом убийства, по версии следствия, считается месть. Шакур и Найт избили племянника Дуэйна Дэвиса, Орландо Андерсона. Тот рассказал о конфликте родственнику, и они в компании еще двух мужчин отправились на расправу с Тупаком и Шугом.