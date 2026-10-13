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13 октября, 22:41

Происшествия

Суд приговорил убийцу Тупака Шакура к пожизненному сроку с правом на УДО через 40 лет

Фото: depositphotos/Denisfilm

Суд в американском штате Невада приговорил бывшего лидера банды South Side Compton Crips Дуэйна "Кеффи Ди" Дэвиса к пожизненному сроку за убийство рэпера Тупака Шакура в 1996 году. Условно-досрочное освобождение для него станет возможным через 40 лет, сообщает РИА Новости.

"Совокупный срок наказания составляет от 40 лет до пожизненного заключения. В зачет отбывания этого срока вам засчитывается 731 день", – заявила судья Карли Кирни в ходе заседания.

В сентябре коллегия присяжных единогласно признала 63-летнего Дэвиса виновным в убийстве первой степени с применением смертоносного оружия в составе преступной группировки. Процесс длился несколько недель, но совещание присяжных заняло всего около трех часов.

СМИ сообщили, что американскому рэперу и продюсеру Шону Комбсу, известному как P. Diddy, могут предъявить обвинения в связи с убийством Шакура. Как подчеркивали журналисты, это произойдет в том случае, если суд признает виновным Дэвиса.

Шакур был ранен в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. Его автомобиль BMW, в котором также находился основатель Death Row Records Шуг Найт, остановился на светофоре. В этот момент по ним открыли огонь из остановившегося рядом белого Cadillac. 25-летний музыкант скончался от полученных ранений через несколько дней.

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