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01 октября, 17:47

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USA Today сообщило о сокращении срока пребывания рэпера P. Diddy в тюрьме

Очередной пересмотр: когда рэпер P. Diddy выйдет из тюрьмы

Рэперу P. Diddy, осужденному по делу о перевозке людей для занятия проституцией, изменили дату выхода из тюрьмы, сообщили СМИ. Когда исполнитель обретет свободу и как он проводит дни за решеткой – в материале Москвы 24.

Привилегированный заключенный

Фото: legion-media.com/Image Press Age/Xavier Collin

Американскому рэперу P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс), осужденному за перевозку людей для занятия проституцией, вновь сократили срок пребывания в тюрьме. Он может покинуть исправительное учреждение 21 января 2028-го вместо 24 января того же года, сообщил сайт USA Today.

Ранее дату освобождения уже не раз переносили: СМИ писали, что музыкант должен выйти в апреле, затем называли май, впоследствии – февраль и январь.

Представители рэпера заявили журналистам, что не знают причин, по которым Федеральное бюро тюрем США меняет срок выхода Комбса. Однако даже после освобождения Шон будет находиться под надзором еще пять лет. В течение этого периода рэпер обязан соблюдать ограничения, установленные судом.

Также стало известно, что исполнителя в начале октября перевели в одиночную камеру в федеральной тюрьме. Это произошло после того, как стало известно о роскошном образе жизни Комбса. Несколько заключенных рассказали журналистам, что Шон платит деньги другим отбывающим наказание за то, чтобы те убирали для него туалет и душ, стирали его вещи, готовили любимую еду и даже делали массаж.

По словам источников, у P. Diddy есть запрещенные телефон и планшет, а по выходным ему приносят элитный алкоголь. Напитки рэперу якобы передавали сотрудники охраны. Также отмечалось, что на поддержание такого уровня жизни Комбс тратил по 3 000 долларов в месяц.

Для исполнителя это уже второй случай помещения в одиночную камеру: в июле 2026 года P. Diddy попал туда после стычки с другим заключенным. По данным СМИ, конфликт начался после того, как сокамерник оскорбил музыканта.

История ареста

Фото: ТАСС/AP/Amela Smith

Музыканта арестовали в Нью‑Йорке 17 сентября 2024 года. Тогда P. Diddy предъявили обвинения по ряду статей, в том числе в насилии и секс-трафике – перемещении людей с целью сексуальной эксплуатации. По последнему эпизоду рэперу грозило от 15 лет лишения свободы.

По версии прокуратуры, сотрудники и личные помощники Комбса снабжали его наркотиками, которыми он опаивал жертв, а также скрывали события, происходившие на его знаменитых "белых вечеринках". Обвинения строились на показаниях свидетелей, которые описывали, как их привозили к рэперу и под влиянием больших доз алкоголя и наркотиков, а также с помощью угроз, психологического и физического насилия склоняли к сексуальным контактам.

По данным СМИ, всего суд допросил 34 свидетеля. Одной из ключевых фигур дела стала певица Кассандра Вентура (Кэсси), которая, по ее словам, встречалась с Комбсом 11 лет. Кэсси давала показания несколько дней подряд. Она рассказала, что Комбс принуждал ее вступать в половые связи с другими людьми, при этом сам наблюдал, снимал происходящее на видео и шантажировал ее записями. Также певица заявила, что рэпер избивал и насиловал ее.

В итоге суд признал Комбса виновным в двух эпизодах транспортировки людей для занятия проституцией и приговорил к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы. Прокуратура же добивалась для него более жесткого наказания – до 11 лет тюрьмы и штрафа в 500 тысяч долларов по обвинениям в сексуальных преступлениях.

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