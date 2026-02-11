Форма поиска по сайту

11 февраля, 17:28

Шоу-бизнес
Daily Mail: полиция отказалась возобновлять дело о самоубийстве Курта Кобейна

"Это убийство": озвучены доводы в пользу неофициальной версии смерти Курта Кобейна

Рок-музыкант Курт Кобейн мог быть убит, сообщили СМИ со ссылкой на выводы независимых судебных экспертов. Подробности неофициальной версии загадочной смерти лидера группы Nirvana – в материале Москвы 24.

"Мы должны что-то с этим сделать"

Фото: fbi.gov

Внезапная смерть основателя и лидера культовой группы Nirvana Курта Кобейна потрясла поклонников. Вокалист был найден мертвым в собственном доме в Сиэтле 5 апреля 1994 года. По официальной версии, в свои 27 лет исполнитель совершил самоубийство.

Однако спустя более чем 30 лет независимые судебные эксперты решили заново изучить материалы вскрытия и места преступления Кобейна. Уже на раннем этапе один из привлеченных профессионалов – специалист по реконструкции сложных смертей Брайан Бернетт – заявил, что совокупность признаков позволяет предположить насильственную смерть.

Это убийство. Мы должны что-то с этим сделать.
Брайан Бернетт
специалист по реконструкции сложных смертей

По данным Daily Mail, в пользу этой теории говорят повреждения мозга и печени Кобейна: они характерны для кислородного голодания и могут встречаться именно при передозировке наркотиками. Среди признаков длительного угнетения дыхания эксперты также отметили кровоизлияния в глаза и наличие жидкости в легких музыканта.

Специалисты проанализировали и "предсмертную записку". Они сделали вывод, что ее часть действительно принадлежала Курту – в ней говорилось о желании уйти из группы. Нижние строки, по их мнению, написаны другим почерком и как будто добавлены позже.

Помимо этого, возникли вопросы к положению рук и отсутствию брызг крови на левой кисти. Также специалисты отметили, что, как правило, при аналогичных ранениях кровь попадает в дыхательные пути, однако в отчете о вскрытии тела Кобейна подобной информации нет.

На основании этого исследователи выдвинули версию, согласно которой вокалисту могли насильно ввести дозу героина, в 10 раз превышающую обычную, чтобы он не мог оказать физическое сопротивление. После этого был произведен выстрел, а оружие вложили в руки знаменитости. Также эксперты обратили внимание на набор для употребления наркотиков, который нашли рядом с погибшим: все было аккуратно упаковано, а шприцы закрыты колпачками.

Однако издание отметило, что полиция Сиэтла отказалась возобновлять расследование, придерживаясь версии самоубийства.

"Кортни будет в ярости"

Фото: legion-media.com/ZUMA Press, Inc./Kathy Hutchins

Мнение пользователей Сети по поводу версии смерти рок-музыканта разделились. Одни призвали "оставить в покое" Кобейна и его семью и не ворошить дело более чем 30-летней давности. Другие отметили, что версия убийства звучала и раньше.

Кроме того, некоторые поклонники сделали отсылки к давним конспирологическим теориям, согласно которым в смерти Курта виновна его вдова, актриса и певица Кортни Лав. Согласно неофициальным версиям, она "довела" музыканта до отчаянного шага, а то и вовсе сама заказала убийство возлюбленного. Среди мотивов назывались зависть к успеху Кобейна, а также боязнь возможного развода, в случае которого, по данными СМИ, певица не получила бы практически ничего.

"Интересно, что скажет по этому поводу Кортни?"; "им потребовалось немало времени. Кортни будет в ярости"; "зачем до сих пор этим заниматься? Нельзя ли просто оставить его и его семью в покое?"; "это не новая информация, всем известно, что это было инсценировано, просто неизвестно, кем"; "уже несколько десятилетий известно, что он сказал Кортни, что бросает музыку и ее тоже. Она разозлилась. Его убили"; "зачем Кортни убивать золотую курицу? Это совершенно бессмысленно"; "думаю, большинство людей всегда считали его смерть "подозрительной", а не самоубийством!" – написали комментаторы.

По данным СМИ, Курт Кобейн и Кортни Лав познакомились в 1990 году в провинциальном ночном клубе, однако тогда между ними завязалась драка. Вторая встреча произошла в мае 1991-го во время концерта в Лос-Анджелесе, после которой началось более тесное общение. В феврале 1992-го Курт и Кортни поженились, а в августе стали родителями дочери Фрэнсис Бин. Семейная жизнь не была безоблачной: оба увлекались запрещенными веществами, и на этом фоне органы опеки даже забрали у них ребенка. Однако родителям удалось добиться возвращения наследницы в семью.

Смерть легендарного музыканта шокировала общество: журнал Time даже сравнил возникший ажиотаж с реакцией на убийство президента США Джона Кеннеди. В марте 1994-го Курт в тяжелом состоянии попал в реанимацию из-за передозировки. По данным СМИ, в конце месяца он по настоянию супруги зарегистрировался в реабилитационном центре, но через пару дней сбежал в Сиэтл, где 5 апреля, согласно официальной версии, покончил с собой.

Спустя 3 дня тело нашел электрик, который прибыл, чтобы установить систему безопасности.

