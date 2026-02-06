Пользователи Сети уверены, что Джеффри Эпштейн инсценировал свою смерть

В Сети вновь стала популярна конспирологическая теория о том, что смерть финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сфальсифицирована. Подробности – в материале Москвы 24.

Много нестыковок

Пользователи Сети по всему миру вспомнили о конспирологической теории, связанной со смертью финансиста Джеффри Эпштейна в связи с новой порцией обнародованных файлов по его делу. Комментаторы предположили, что его кончина была инсценирована, а вместо него убит двойник – сам же бизнесмен жив. Блогеры стали приводить доводы в пользу версии. Они рассмотрели посмертное фото Эпштейна и якобы нашли ряд нестыковок. Например, конспирологи решили, что его лицо слишком румяное, над губой была испарина, а мышцы глаз и рта напряжены.

Джеффри Эпштейн – американский финансист, инвестиционный банкир и предприниматель. В 2019-м его арестовали и обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. По материалам следствия, Эпштейн создал целую систему вовлечения детей в проституцию. Также в СМИ просочилась информация о специфических вечеринках, которые устраивал Джеффри. В связи с резонансным делом всплыли новости о тесной дружбе и участии в скандальных мероприятиях некоторых политиков и звезд шоу-бизнеса. Бизнесмену грозило более 40 лет заключения, однако через месяц после ареста Эпштейна обнаружили без сознания в собственной камере. Позже он скончался: по официальной версии, Джеффри совершил самоубийство.



Другие пользователи решили сравнить прижизненное и посмертное фото и заметили, что формы носа, ушей и бровей якобы отличаются.

Помимо этого, в обнародованных на днях документах якобы всплыло сообщение сотрудника Метрополитенского исправительного центра в Нью-Йорке, где находился Эпштейн. Причем пост написан в день смерти финансиста, 10 августа 2019 года. Работник анонимно сообщил, что к тюрьме подъехал фургон без номеров, в который могли завезти заключенного на каталке и подменить тело.

Также был опубликован отчет ФБР, в котором сказано, что в день смерти Эпштейна на видеозаписях видна "оранжевая фигура" рядом с его камерой. Следователи предположили, что это мог быть заключенный, который промелькнул в ролике.

"Установление личности этого человека могло бы иметь решающее значение для восстановления событий, учитывая, что его видели в предполагаемый период времени смерти Эпштейна", – отмечено СBS News.

Обстоятельства смерти

Фото: Getty Images/Rick Friedman

Тело Эпштейна обнаружили в камере охранники 10 августа 2019 года. Позже судмедэксперт заключил, что Джеффри погиб в результате самоубийства. Однако брат финансиста, Марк Эпштейн, неоднократно заявлял, что не верит в официальную версию. Родственник предполагал, что организатор секс-вечеринок с несовершеннолетними мог быть убит. По данным СМИ, Марк нанял независимого специалиста, который ранее был главным судмедэкспертом Нью-Йорка. Тот пришел к выводу, что травмы, обнаруженные при вскрытии, не характерны для самоубийства.

В свою очередь, медицинский эксперт, доктор Марк Сигел тоже согласился с версией насильственной смерти. Он отметил: при вскрытии выяснилось, что у трупа были сломаны шейные позвонки и подъязычная кость.

"Эта переломанная кость и другие переломы шеи позволяют заявить, что это, скорее всего, было убийство, чем самоубийство", – заявил Сигел во время эфира программы "Америка. Отдел новостей".

При этом в 2023 году ФБР и министерство юстиции США сообщили, что версия насильственной смерти не имеет под собой убедительных доказательств.

Вместе с этим гибель заключенного вскрыла проблему нехватки персонала в тюрьме и вытекающее из нее халатное отношение сотрудников к своим обязанностям. По данным СМИ, охранники сфальсифицировали записи в журнале, согласно которым они проверяли камеру Эпштейна каждые полчаса. На деле же оказалось, что тюремный персонал не смог обеспечить должный контроль за заключенным.

Разнящиеся версии экспертов и бреши в системе охраны исправительного центра породили конспирологические теории. Их распространению также способствовало то, что в первоначальном пакете документов Минюста США фигурировала видеозапись, в которой отсутствовала одна минута в ночь с 9 на 10 августа 2019 года. Однако в сентябре 2025-го недостающий фрагмент был опубликован. На кадрах видно, что в течение пропавшей ранее минуты ничего не произошло.