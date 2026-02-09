Москвичи могут присоединиться к тренировкам по волейболу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве любители волейбола могут записаться в бесплатные секции столичного департамента спорта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

День рождения волейбола отмечается 9 февраля. Считается, что именно в этот день в 1895 году состоялась первая игра. Сейчас около 200 тысяч москвичей занимаются волейболом.

"Занятия волейболом подразумевают сильную кардионагрузку, а также требуют высокой скоростной и силовой выносливости, хорошей координации. Благодаря этому виду спорта человек становится быстрее, сильнее, более ловким и совершенствует общую координацию", – сказала инструктор по спорту Наталья Никоненок.

Дополнительная образовательная программа спортподготовки по волейболу реализуется в центре образования и спорта "Москва-98", Московской волейбольной академии и Московской комплексной спортивной школе "Зеленоград".

В этих организациях занимаются более 3,7 тысячи человек. При этом 47 из них являются кандидатами в мастера спорта, а шесть – мастерами спорта России. Также здесь работают 83 тренера-преподавателя, семь из них имеют почетное звание заслуженный тренер России.

В спортивную сборную команду Москвы включены 24 человека. На 2026 год запланировано 250 мероприятий по волейболу.

На всероссийских соревнованиях в 2025 году волейбольные сборные столицы завоевали 14 медалей. В их числе 5 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых наград.

Спортивная инфраструктура столицы включает более 3,5 тысячи спортивных зон для занятий волейболом. За последние годы в эксплуатацию ввели 11 спорткомплексов с универсальными игровыми залами. Еще один комплекс будет введен в 2027 году. За счет инвесторов построено еще 8 комплексов.

Между тем среди москвичей растет популярность массового спорта, рассказал ранее Сергей Собянин. По его словам, все больше горожан участвуют в массовых физкультурных мероприятиях.

Кроме того, в столице в разы увеличилось число спортивных и плоскостных сооружений. Постоянно проводятся самые разные мероприятия, включая марафоны, веломарафоны, соревнования на воде, в спортивных центрах и комплексах.