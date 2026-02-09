В столице состоялись Московский лыжный марафон и гонка "Лыжня России"

Фото: пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Свыше 20 тысяч горожан приняли участие в Московском лыжном марафоне, гонке "Лыжня России", а также ночной и детских гонках. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Ночная гонка прошла 4 февраля на лыжно-биатлонной трассе в олимпийском комплексе "Лужники". Участие принимали спортсмены от 18 лет, которые проходили дистанцию в 3 километра. Те, кто вышел в полуфинал и финал, должны были преодолеть по 800 метров. 6 февраля состоялись соревнования для детей. Юные горожане разных возрастов преодолевали дистанции в 1, 2 и 3 километра.

"Лыжня России", которая проходила 7 февраля в спортивном клубе (СК) "Альфа-Битца", стала самой массовой гонкой. Дистанция была 10 километров. Участвовать могли как любители, так и профессионалы в возрасте от 18 лет. В этом году дистанция в 5 километров также была организована для участников СВО.

Завершили лыжную неделю 8 февраля соревнования в СК "Альфа-Битца". Там прошли полумарафон в 25 километров и марафон в 50 километров. Организовал все мероприятия столичный департамент спорта в рамках "Зимы в Москве".

Ранее москвичей пригласили принять участие в зарядках на льду, тренировках и играх. В частности, на территории ВДНХ открыт один из крупнейших катков в городе – по вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00 можно посетить зарядки на льду, которые проводят опытные тренеры.

