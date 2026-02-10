Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 09:57

Культура
Главная / Новости /

AP: причиной смерти актрисы О'Хары стала легочная эмболия из-за рака

Названа причина смерти актрисы Кэтрин О'Хары

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP

Причиной смерти канадо-американской актрисы Кэтрин О’Хары стала легочная эмболия. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Associated Press, у которого в распоряжении оказались соответствующие документы.

Предварительно, спровоцировал развитие заболевания у актрисы рак прямой кишки.

О смерти О'Хары стало известно 30 января. Ей был 71 год. Последний раз актриса появлялась на публике на церемонии "Эмми" в сентябре 2025 года.

О'Хара была известна благодаря роли Делии Дитц в фильме "Битлджус", матери Кевина в "Один дома", а также Мойры Роуз в сериале "Шиттс Крик". Среди других ее работ – съемки в проектах "После работы", "Легенды дикого запада", "Страна чудаков", "Пережить Рождество".

Помимо этого, О'Хара озвучивала различные кинокартины, в частности мультфильмы "Ночь перед Рождеством", "Цыпленок Цыпа", "Лесная братва", "Дом-монстр" и "Братец медвежонок". Почти за 50-летнюю карьеру актриса получила множество наград, в том числе две премии "Эмми", премию "Золотой глобус" и две премии Гильдии киноактеров.

Читайте также


культураза рубежом

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика