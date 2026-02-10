AP: причиной смерти актрисы О'Хары стала легочная эмболия из-за рака

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP

Причиной смерти канадо-американской актрисы Кэтрин О’Хары стала легочная эмболия. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Associated Press, у которого в распоряжении оказались соответствующие документы.

Предварительно, спровоцировал развитие заболевания у актрисы рак прямой кишки.

О смерти О'Хары стало известно 30 января. Ей был 71 год. Последний раз актриса появлялась на публике на церемонии "Эмми" в сентябре 2025 года.

О'Хара была известна благодаря роли Делии Дитц в фильме "Битлджус", матери Кевина в "Один дома", а также Мойры Роуз в сериале "Шиттс Крик". Среди других ее работ – съемки в проектах "После работы", "Легенды дикого запада", "Страна чудаков", "Пережить Рождество".

Помимо этого, О'Хара озвучивала различные кинокартины, в частности мультфильмы "Ночь перед Рождеством", "Цыпленок Цыпа", "Лесная братва", "Дом-монстр" и "Братец медвежонок". Почти за 50-летнюю карьеру актриса получила множество наград, в том числе две премии "Эмми", премию "Золотой глобус" и две премии Гильдии киноактеров.

