12 февраля, 09:15

Экономика

354 тысячи новых самозанятых зарегистрированы в Москве в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве за 2025 год были зарегистрированы 354 тысячи новых самозанятых, заявила заммэра Мария Багреева.

По словам вице-мэра, число самозанятых в столице за прошедший год выросло почти на 20% и к январю 2026 года превысило 2,26 миллиона человек.

"С каждым годом все больше горожан открывают для себя самозанятость как удобный способ начать бизнес, получить возможности для профессионального роста и самореализации. Самозанятые работают в самых разных областях – от IТ-консультаций и маркетинга до грузоперевозок", – заявила Багреева.

Популярность налога на профессиональный доход объяснили упрощенной регистрацией, автоматической передачей данных о доходах, отсутствием необходимости сдавать отчетность и использовать кассовую технику.

Примечательно, что деловая активность самозанятых продолжает расти. В 2025 году столичные плательщики налога выдали клиентам около 292 миллионов чеков, что более чем на 60% больше, чем годом ранее. Средний чек к концу декабря составил 2 856 рублей.

Поступления налога на профессиональный доход в столичный бюджет достигли 20,6 миллиарда рублей, что на 36% больше показателей 2024 года. Всего с момента введения режима Москва получила около 60 миллиардов рублей.

Власти города продолжают поддерживать начинающих предпринимателей. В частности, в центре "Профессии будущего" желающие могут всего за три месяца освоить одну из 75 востребованных специальностей при сопровождении карьерных наставников.

Во флагманском центре "Моя работа" горожанам также помогают оценить предпринимательский потенциал, составить бизнес-план, зарегистрировать статус самозанятого и найти первых клиентов.

Ранее сообщалось, что новые функции появились в каталоге столичного портала поставщиков в 2025 году. Например, пользователи получили возможность создавать карточку сразу для целого ряда однотипных товаров. Также теперь доступны просмотр истории ценообразования и автоматическое приглашение поставщиков актуализировать свои старые предложения с возможностью их повторного размещения.

Помимо этого, заказчики могут увидеть среднюю стоимость товара за последние 3 года и период действия последнего активного предложения.

