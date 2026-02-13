Фицо заявил, что из Европы уходят серьезные компании

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Европейские страны пребывают в стрессе и страхе, потому что из региона уходят серьезные компании на фоне утраты Евросоюзом конкурентоспособности. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Мы все знаем, что если ничего не сделаем в этом году или в начале следующего года, то от нас будут постепенно уходить новые и новые фирмы. Некоторые премьеры говорили о том, какие серьезные фирмы ушли с их территории, сколько процентов мы потеряли в химической промышленности и других отраслях", – приводит РИА Новости слова Фицо.

Политик отметил, что Еврокомиссия должна будет представить свои предложения по повышению конкурентоспособности ЕС на саммите в марте. Одним из главных вопросов станет стоимость электроэнергии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в европейских странах остаются крайне высокими и нестабильными. Она указала на чрезмерную зависимость Евросоюза от углеродного топлива и недостаточное развитие трансграничной электрической инфраструктуры.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон указал, что эпоха дешевых российских энергоресурсов закончилась для Европы в 2022 году. По его словам, обратного пути по этому направлению нет.