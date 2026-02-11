Макрон заявил, что эпоха дешевой энергии из РФ завершилась в 2022 году

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Эпоха дешевых российских энергоресурсов закончилась для Европы в 2022 году, обратного пути по этому направлению нет. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон на Европейском промышленном саммите в Антверпене, пишет РБК.

В свою очередь, Китай перестал быть основным экспортным рынком Европы, добавил Макрон. Он указал, что в прошлом году произошел торговый дефицит европейских экономик с КНР, в результате чего Германия стала главным экспортным рынком для еврозоны.

Помимо этого, Соединенные Штаты начали вводить пошлины против экономики Евросоюза и использовать механизмы принуждения.

"Это меняет правила игры. И именно поэтому это не просто переходный период, и ни один из этих новых факторов не изменится в краткосрочной перспективе. Это не временное потрясение. Очевидно, что это структурный поворотный момент", – отметил Макрон.

Ранее французский лидер заявлял, что Европа вступила в решающую фазу, которая может закончиться ее полным уничтожением через 5 лет. Он выразил обеспокоенность по поводу введения США торговых пошлин и их претензий на Гренландию.

Между тем Макрон рассказал, что предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией. Он подчеркнул, что географическое положение Франции не изменится, и Россия по-прежнему останется "под боком".