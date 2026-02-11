Форма поиска по сайту

11 февраля, 22:57

Происшествия

Семь жителей пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Семь мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области. Об этом в своем канале на платформе MAX рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Севрюково девочка четырех лет получила слепое осколочное ранение спины от ракетного обстрела. Ее транспортируют в детскую областную клиническую больницу.

Кроме того, за медицинской помощью обратилась женщина, которая получила баротравму в результате детонации беспилотника в поселке Дубовое. В городскую больницу № 2 Белгорода также доставили мужчину с минно-взрывной травмой.

"В селе Головино Белгородского округа от удара беспилотника пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали баротравму. Помощь оказана, от госпитализации отказался", – написал губернатор.

Также в селе Волчья Александровка Волоконовского округа трое мужчин получили баротравмы в результате атаки дрона на автомобиль.

Ранее сотрудник агропромышленного холдинга "Мираторг" погиб после атаки дронов ВСУ на предприятие в Климовском районе Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз выразил соболезнования близким погибшего. Он пообещал, что окажет им всю необходимую материальную помощь и поддержку.

