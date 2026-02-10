Форма поиска по сайту

10 февраля, 17:01

Происшествия

Священник погиб при атаке ВСУ на похоронную процессию в Запорожской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Настоятель Успенского храма Сергий Кляхин погиб при украинской атаке в Васильевском округе Запорожской области. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Бердянской и Приморской епархии.

Предварительно установлено, что удар был нанесен во время похорон в селе Скельки. Как сообщал глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале, помимо погибшего священнослужителя, еще 6 человек получили осколочные ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем телеграм-канале назвал случившееся "мерзкой выходкой сатанистов".

"Это мерзкая выходка украинских нацистов, которым мало довести мирного человека до гибели – им нужно еще и не позволить отдать ему дань памяти. Посягнуть на христианскую традицию. Чего еще ждать он сатанистов?" – заявил Мирошник.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по зданию МФЦ и магазину в Новой Каховке Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо рассказал, что в результате атаки погибли 3 человека, также есть раненые.

происшествиярегионы

