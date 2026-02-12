Полусожженное тело девушки обнаружили в чемодане на обочине в Индии

Фото: ndtv.com

Наполовину сожженное тело молодой девушки обнаружили спрятанным в чемодане на обочине шоссе в индийском штате Пенджаб. Об этом сообщает NDTV.

Находку сделали мужчины, работающие в полях неподалеку. Информацию об этом они сразу же передали властями. Вскоре на место прибыли полицейские, криминалисты и кинологи.

По словам заместителя суперинтенданта местной полиции Харвиндера Сингха, тело принадлежит девушке в возрасте примерно 20 лет. Останки, добавил правоохранитель, были относительно свежие, поскольку еще не источали запаха. На теле также обнаружили следы травм.

Личность и место проживания погибшей пока неизвестны, тело отвезли в морг для идентификации.

Ранее девочка в британском городе Вулвергемптон обнаружила возле школы человеческие останки неизвестного происхождения. Учителя, узнав о случившемся, отпустили детей по домам и вызвали полицию.

Правоохранители заявили, что труп мог оказаться возле учебного заведения из-за дождя. По факту произошедшего начали расследование.