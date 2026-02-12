Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 12:44

Происшествия

Полусожженное тело девушки обнаружили в чемодане на обочине в Индии

Фото: ndtv.com

Наполовину сожженное тело молодой девушки обнаружили спрятанным в чемодане на обочине шоссе в индийском штате Пенджаб. Об этом сообщает NDTV.

Находку сделали мужчины, работающие в полях неподалеку. Информацию об этом они сразу же передали властями. Вскоре на место прибыли полицейские, криминалисты и кинологи.

По словам заместителя суперинтенданта местной полиции Харвиндера Сингха, тело принадлежит девушке в возрасте примерно 20 лет. Останки, добавил правоохранитель, были относительно свежие, поскольку еще не источали запаха. На теле также обнаружили следы травм.

Личность и место проживания погибшей пока неизвестны, тело отвезли в морг для идентификации.

Ранее девочка в британском городе Вулвергемптон обнаружила возле школы человеческие останки неизвестного происхождения. Учителя, узнав о случившемся, отпустили детей по домам и вызвали полицию.

Правоохранители заявили, что труп мог оказаться возле учебного заведения из-за дождя. По факту произошедшего начали расследование.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика