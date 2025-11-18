РЕН ТВ: тело женщины с серьгами пропавшей жительницы Петербурга найдено в Турции

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

В Турции обнаружено тело неопознанной женщины с серьгами пропавшей жительницы Санкт-Петербурга, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Уточняется, что тело найдено турецкой полицией в 170 километрах от того места, где в последний раз видели россиянку. Было установлено, что оно принадлежит иностранке. По словам брата пропавшей, ему прислали фотографию украшений, после чего он приехал на опознание.

"Но во время опознания я не узнал свою сестру, смотря на труп умершей женщины. Я к этому телу не отношусь как к моей сестре, потому что она у меня на руках как бы выросла, я ее знаю", – подчеркнул мужчина.

Он указал на то, что его сестра была на 9 сантиметров выше. Помимо этого, у найденного тела не было волос, оно было в другой одежде и покрыто шрамами. Кроме того, у умершей женщины были проблемы с зубами, которых не было у пропавшей россиянки.

Было принято решение сделать тест ДНК, но результаты будут готовы не быстро. При этом в СМИ указали на то, что в документах о снятых с тела покойной вещах записаны цепочка и резинка для волос, без упоминания сережек. Теперь родственники петербурженки задаются вопросом, откуда у турецких полицейских украшения россиянки.

Ранее стало известно, что 41-летняя женщина пропала в Турции после того, как вышла в магазин из отеля Royal Atlantis Spa & Resort, где отдыхала со своим 12-летним сыном. Генконсульство России взяло на контроль данную ситуацию. Сотрудники находятся на связи с близкими женщины и с местными правоохранителями, а также помогли ее сыну вернуться на родину.

