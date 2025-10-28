Sohu: житель Китая пропал без вести после укуса ядовитой змеи

Фото: 123RF.com/wirestock

Житель города Шаоян в Китае был объявлен пропавшим без вести после укуса ядовитой змеи в прямом эфире. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Sohu.

Как уточняет издание, мужчина вел прямой эфир в социальных сетях, выкапывая рептилий из земли. При этом одна из них укусила его.

Мужчина сразу же позвонил в службу спасения, после чего трансляция закончилась. Очевидцами этого стали более 200 человек, подключенных к стриму. Всего на аккаунт мужчины подписаны 4 тысячи пользователей.

После окончания трансляции пострадавшего не удалось найти ни в больнице, ни на месте раскопок. По данным издания, поиски идут уже два дня.

"Несколько дней назад он рассказал мне про раскопку змей, и я сказал, что <…> рано или поздно тебя укусит змея, он ответил, что не боится", – поделился друг мужчины в беседе с журналистами.

Ранее в Бразилии пятиметровая анаконда спряталась в бассейне, в котором в этот момент купались десятки людей. Инцидент произошел в муниципалитете Риу-Кенти штата Гояс. Змея находилась между камней. Спасатели смогли извлечь рептилию, расширив лаз, через который она пробралась внутрь. После поимки анаконду выпустили в естественную среду обитания.