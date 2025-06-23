SHOT: удавы заполонили отели на Кубе

Видео: телеграм-канал SHOT

Туристы на Кубе боятся открывать балконы и выходить из номеров, так как отели "захватили" огромные змеи, передает телеграм-канал SHOT

По данным СМИ, удавы спокойно ползают по территории отелей и "ждут" гостей в бассейнах. Местные сотрудники ловят змей голыми руками. Отдыхающие уверяют, что раньше таких удавов видели только за территорией, однако сейчас змеи изучают новое пространство.

Отмечается, что кубинские змеи могут достигать до 3 метров в длину. Они не ядовиты, но могут укусить, если к ним приблизиться.

Ранее стало известно, что туристка из России пострадала на Бали. В последний день отпуска на территории отеля на девушку напала змея. Пострадавшая обратилась к местным врачам, однако ни в одной клинике ей помочь не смогли.