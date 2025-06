Need To Know: в Танзании гигантский питон проглотил антилопу на глазах у туристов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Питон проглотил целую антилопу на глазах у туристов в Танзании. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал Need To Know.

Инцидент произошел в парке Серенгети. Змея медленно проползла по земле мимо туристов. Гид Амос Элизанте Кимаро рассказал путешественникам, что данное пресмыкающееся является иероглифовым питоном.

По словам эксперта, такие питоны способны разжимать челюсть таким образом, что могут целиком съесть крупную добычу. После этого пища не нужна им на протяжении недели или даже месяца, уточнил Кимаро.

Иероглифовые питоны – неядовитые змеи, обитающие в Африке к югу от Сахары. Их длина может достигать 6 метров, а вес – почти 100 килограммов.

Ранее житель Бангкока обнаружил в унитазе своего туалета взрослого сетчатого питона. По данным СМИ, мужчина заметил змею, которая свернулась кольцами в унитазе, рано утром.

Для отлова пресмыкающегося на место прибыли сотрудники пожарной полиции. Они извлекли рептилию, вывезли за пределы города и выпустили в естественную среду обитания, указали журналисты.