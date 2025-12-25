Форма поиска по сайту

25 декабря, 18:50

Политика

В Госдуме призвали разрешить регионам устанавливать требования к тонировке авто

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В РФ необходимо разрешить регионам устанавливать собственные требования к тонировке передних стекол автомобилей. Инициатива депутатов думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направлена на имя зампреда правительства Алексея Оверчука, передает ТАСС.

По словам парламентариев, тонировка помогает против вредного солнечного излучения и поддерживает более низкую температуру в салоне машин. Кроме того, такие стекла способны защитить от краж и угонов, поскольку злоумышленникам из-за них труднее увидеть содержимое в автомобилях. Также, как считают депутаты, тонировка снижает ослепление водителя светом фар встречных машин ночью.

Депутаты попросили внести соответствующие изменения в решение комиссии Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

В настоящее время регламент требует, чтобы светопропускаемость лобового и передних боковых стекол составляла не менее 70%.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который уточняет нормы КоАП об ответственности за чрезмерную тонировку стекол автомобилей. Нововведение устранит проблему, из-за которой невозможно было штрафовать владельцев временно ввезенных автомобилей, находящихся в России до шести месяцев, то есть до обязательной регистрации.

При этом требования к светопропусканию стекол сохраняются: для ветрового стекла – не менее 70%, для стекол, обеспечивающих переднюю обзорность водителя, – не менее 60%.

Юрист опроверг информацию о лишении прав на 1,5 года в России за грязные номера

