Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 06:59

Происшествия

Медик из Приморья оказала экстренную помощь гражданке КНДР в самолете

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com

Врач-педиатр из Приморья Ольга Теберекова оказала экстренную медицинскую помощь и спасла жизнь пассажирке из Северной Кореи на борту рейса Владивосток – Москва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

По информации ведомства, через 3 часа после вылета одной из пассажирок резко стало плохо. Экипаж объявил о поиске медиков. Единственным врачом на борту оказалась Теберекова, которая направлялась в Москву на обследование после курса химиотерапии.

Состояние гражданки КНДР стремительно ухудшалось: происходили угнетение сознания и сильный отек языка, резко упало давление и нарушился сердечный ритм. Врач диагностировала анафилактический шок – крайне опасную аллергическую реакцию. Ситуацию осложняли языковой барьер, высота полета и отсутствие связи с медиками на земле. До посадки на тот момент оставалось более 5 часов.

Несмотря на собственное недомогание, врач немедленно начала реанимационные мероприятия. В салоне самолета, разложив кресла, организовали импровизированную реанимацию. Потребовалось установить венозный доступ, экстренно ввести адреналин, провести инфузионную терапию и кислородную поддержку. Медикаменты были взяты из бортовой аптечки.

Критически важной стала слаженная работа бортпроводников и пассажиров, которые помогали врачу.

В результате 6 часов непрерывного наблюдения и медицинской помощи принесли результат: у женщины спал отек, сознание и жизненные показатели стабилизировались. Благодаря этому удалось избежать экстренной посадки. В аэропорту Шереметьево пассажирку передали бригаде скорой помощи.

Ранее врачи в Приморье спасли девочку с пулевым ранением шеи. Перед операцией медики установили, что пуля вошла в правую боковую поверхность шеи, прошла через все анатомические структуры и остановилась в непосредственной близости от сосудисто-нервного пучка с левой стороны, рядом с яремной веной.

Читайте также


происшествия

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика