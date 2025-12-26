Медик из Приморья оказала экстренную помощь гражданке КНДР в самолете

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com

Врач-педиатр из Приморья Ольга Теберекова оказала экстренную медицинскую помощь и спасла жизнь пассажирке из Северной Кореи на борту рейса Владивосток – Москва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

По информации ведомства, через 3 часа после вылета одной из пассажирок резко стало плохо. Экипаж объявил о поиске медиков. Единственным врачом на борту оказалась Теберекова, которая направлялась в Москву на обследование после курса химиотерапии.

Состояние гражданки КНДР стремительно ухудшалось: происходили угнетение сознания и сильный отек языка, резко упало давление и нарушился сердечный ритм. Врач диагностировала анафилактический шок – крайне опасную аллергическую реакцию. Ситуацию осложняли языковой барьер, высота полета и отсутствие связи с медиками на земле. До посадки на тот момент оставалось более 5 часов.

Несмотря на собственное недомогание, врач немедленно начала реанимационные мероприятия. В салоне самолета, разложив кресла, организовали импровизированную реанимацию. Потребовалось установить венозный доступ, экстренно ввести адреналин, провести инфузионную терапию и кислородную поддержку. Медикаменты были взяты из бортовой аптечки.

Критически важной стала слаженная работа бортпроводников и пассажиров, которые помогали врачу.

В результате 6 часов непрерывного наблюдения и медицинской помощи принесли результат: у женщины спал отек, сознание и жизненные показатели стабилизировались. Благодаря этому удалось избежать экстренной посадки. В аэропорту Шереметьево пассажирку передали бригаде скорой помощи.

