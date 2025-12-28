Форма поиска по сайту

28 декабря, 16:12

Происшествия

ДТП произошло на внутренней стороне 105-го км МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Авария произошла на внутренней стороне 105-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте случившегося задействованы оперативные службы. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших уточняются.

При этом движение в районе аварии было затруднено на 2,3 километра, однако в настоящее время оно восстановлено.

Ранее на Большой Пироговской улице в столице столкнулись четыре легковых автомобиля. Из-за этого были перекрыты три полосы движения. В результате аварии пострадали четыре человека, включая ребенка.

Одного пострадавшего деблокировали из машины пожарные, после чего передали врачам. Установление причин и обстоятельств ДТП находится на контроле прокуратуры ЦАО.

Авария произошла на Московском скоростном диаметре

