Москва 24 и институт "Первая Академия медиа" открыли мастерскую новостных телеведущих

Фото: Институт "Первая Академия медиа"/Екатерина Струнилина

Телеканал Москва 24 и институт "Первая Академия медиа" РЭУ имени Г. В. Плеханова запустили первую мастерскую новостных телеведущих. Проект, предназначенный для студентов вуза, получил название "Мастерская М24".

"Мы молоды, амбициозны и решительны. Ведь нам всего 15! Москва 24 ждет своих будущих сотрудников в аудитории! Расскажем без прикрас, с юмором и честно. Возможно, самая циничная школа журналистки на нашей улице", – указал главный продюсер холдинга "Москва Медиа" Дмитрий Грачев.

По словам главного редактора телеканала Москва 24 Дмитрия Щугорева, в "Мастерской М24" будут рады видеть молодых, амбициозных и любопытных будущих профессионалов. В ходе занятий им помогут сделать первые шаги в карьере.

"Будет непросто, но точно интересно и, несомненно, полезно", – сказал он.

Участникам проекта расскажут о том, что может понадобиться молодым специалистам на старте карьеры: как сделать качественное портфолио, как записать видеовизитку, как вести себя на собеседовании с продюсером, как знакомиться с HR и многое другое.

На занятиях студентов также ждет работа с реальными задачами и контентом телеканала. Участники "Мастерской М24" познакомятся с командой медиахолдинга, смогут проявить себя и стать частью коллектива. У них появится возможность получить обратную связь, оценку своих знаний и способностей от тех, кто каждый день создает информационную повестку столицы.

"Первая Академия медиа" уже давно стала кузницей кадров для канала Москва 24, наши выпускники и даже просто студенты проходят там практику, работают в кадре, пишут тексты, выезжают на съемки", – указал директор института Эрнест Мацкявичюс.

Открытие мастерской телеведущих позволит обучающимся получать те компетенции, которые нужны на телеканале в настоящий момент, непосредственно от лучших сотрудников Москвы 24, подчеркнул он.

"А потом, попав в редакцию, были готовы сходу выполнить любое журналистское задание и легко вписаться в коллектив. Уверен, что профессионалы высочайшего уровня, которые работают на Москве 24, благодаря нашей мастерской вырастят целую плеяду новых ярких, талантливых и креативных журналистов!" – резюмировал Мацкявичюс.

Ранее "Радио Москвы" изменило частоту вещания. С 1 февраля его можно услышать на 105.3 FM. При этом радиостанция Capital FM, работавшая на указанной частоте, перешла в цифровое пространство. Как указывал руководитель департамента радио АО "Москва Медиа" Максим Димов, оба проекта будут продолжать развиваться, но в тех средах распространения, которые им больше подходят.

