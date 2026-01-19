Форма поиска по сайту

19 января, 13:39

Мэр Москвы

Сергей Собянин вручил премии Москвы в области журналистики

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин вручил премии Москвы 2025 года в области журналистики. Во время церемонии мэр поздравил лауреатов с прошедшим профессиональным праздником – Днем печати.

"Пресса, средства массовой информации всегда играли огромную роль в нашей стране и любой другой. Но когда происходят военные действия, война, специальная военная операция, то роль средств массовой информации становится просто критической", – подчеркнул в своей речи градоначальник.

Патриотизм и единство страны формируются в том числе благодаря журналистам, ведущим репортажи с передовой, добавил глава города, после чего отдельно выразил благодарность военным корреспондентам за их самоотверженный труд.

Вместе с тем Собянин обратил внимание и на событийные сюжеты, которые создает сам город. Среди них он выделил строительство новых линий метро, реновацию, уборку, канализацию, а также возведение больниц, поликлиник и новых школ.

"Но, может, это и буднично выглядит, но это то, чем живут миллионы, миллионы москвичей. Сталкиваясь с этим, повседневной своей жизнью, и от этого зависит благополучие и ощущение собственного города, комфорта жизни в этом городе, отношение к нему и отношение к стране. Хотел бы сказать слова благодарности за наше с вами сотрудничество, за вашу профессиональную, самоотверженную деятельность. Спасибо, друзья. Всего доброго", – добавил мэр.

В числе лауреатов оказались работники АО "Москва Медиа": ведущая программы отдела выпуска информационного вещания службы информационного вещания творческо-производственного объединения "Москва 24" Государственной телевизионной компании "Телеканал "Россия" Мария Вершинина и заместитель главного продюсера – руководитель проекта департамента главного продюсера Евгения Гринько. Их оценили за вклад в информационное освещение социально значимых городских программ, актуальных событий и деятельности правительства столицы.

В свою очередь, руководитель службы специальных проектов АО "Москва Медиа" Елена Долматова была отмечена за участие в реализации информационных проектов о значимых городских событиях, а ведущие утреннего эфира отдела вещания редакции радиоканала "Москва FM" Наталья Виноградова и Роман Карлов были награждены за освещение общественно значимых и социальных проектов в Москве.

Также в список вошли начальник отдела общества и потребительских рынков Агентства "Москва" Инна Белова и шеф-редактор отдела выпуска Вадим Шаповалов. Оба получили признание за свой вклад в разработку и продвижение проектов, освещающих общественно-политическую и социально-экономическую жизнь столицы.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, городские премии в области журналистики присуждаются с 2001 года. Они вручаются за талантливые и актуальные материалы, теле- и радиопередачи о Москве и москвичах, которые поднимают важные проблемы жизни города и способствуют воспитанию любви к столице.

Решение о присуждении премий принимает мэр по предложению городского Союза журналистов и на основе рекомендаций экспертного совета, состоящего из руководителей СМИ, авторитетных журналистов и депутатов Мосгордумы.

В прошлом году в День российской печати Собянин также вручил премии Москвы в области журналистики. В число лауреатов вошли работники АО "Москва Медиа". Тогда градоначальник выразил журналистам слова благодарности за неравнодушный труд и освещение событий, которые происходят в столице.

Сергей Собянин поздравил журналистов с Днем российской печати

