РИА Новости: экс-замминистра юстиции Тропин найден мертвым в квартире в центре Москвы

Тело бывшего замминистра юстиции Сергея Тропина обнаружено в квартире в центре Москвы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что тело мужчины нашли в квартире одного из домов на 3-й Красногвардейской улице. По данным телеграм-каналов, оно находилось в ванной.

При этом собеседник агентства указал, что смерть экс-замминистра юстиции не носит криминальный характер.

Тропин занимал пост замглавы Минюста России с февраля 1996 года по март 1997 года. При этом в мае 1996 года ему присвоили чин государственного советника юстиции 1-го класса.

