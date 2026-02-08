РИА Новости: разработчик системы Leonardo нарушал закон о защите инфраструктуры

Фото: depositphotos/jannystockphoto

Разработчик системы бронирования Leonardo и оператор системы расчетов на авиатранспорте нарушали закон о защите инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В деятельности АО "Сирена-Трэвел" и АО "ТКП" выявлены нарушения <…> Ранее в 2023 году с использованием имевшихся уязвимостей иностранная хакерская группировка смогла произвести компьютерную атаку на отечественную систему бронирования", – сказал собеседник агентства.

Кроме того, установлено, что разработчик системы и оператор были приобретены коррупционным путем. Также они находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем.

По данным источника, дивиденды от прибыли компаний-операторов систем бронирования и взаиморасчетов выводились за рубеж.

В сентябре 2023-го клиенты авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" сообщили о трудностях с регистрацией на рейсы. Это было вызвано сбоем в работе системы бронирования Leonardo.

Неполадки были вызваны исходившей из-за рубежа DDoS-атакой на отечественную систему бронирования. Позже штатную работу платформы удалось восстановить.

Спустя время замгенерального директора по IT и производству компании "Сирена-трэвел" Игоря Ройтмана задержали по делу о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России.