10 февраля, 09:17

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду с 28 марта

Фото: 123RF.com/bestyy38

Россияне в скором времени смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта. Такая возможность должна быть предоставлена с 28 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства.

С 2025 года в России последовательно расширяется список случаев, в которых можно использовать цифровой ID для подтверждения личности наравне с паспортом.

На первом этапе применять его разрешили в кино и музеях, для входа в офисы с пропускной системой, в магазинах при покупке определенных товаров, а также при отправке или получении посылок и писем.

Кроме того, с 1 марта российские гостиницы изменят правила предоставления услуг. В частности, туристы смогут отменить бронь за день до заезда. В таком случае человеку будет возвращена оплата в полном размере.

Если гражданин поздно сообщил от обмене бронирования, приехал в отель с опозданием или вовсе не появился, то с него взимается плата за номер в размере не более чем за сутки.

В ГД предложили избавить туристов от несоразмерных выплат за порчу имущества в отелях

