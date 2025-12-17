Форма поиска по сайту

17 декабря, 08:38

Общество

Правила бронирования номеров изменятся в российских гостиницах с 2026 года

Фото: depositphotos/zhudifeng

Российские гостиницы в следующем году обновят правила предоставления услуг: туристы смогут заселиться в номера по водительским правам, а также без потерь отменить бронь за день до заезда. Об этом РИА Новости заявил программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев.

С 1 марта в России начнут действовать новые правила для отелей. Они в том числе регулируют заселение в номера, при этом часть этих норм фактически уже действует. Например, осенью кабмин разрешил заселяться в гостиницы по загранпаспорту, а с января это можно будет сделать по водительскому удостоверению.

Яковлев отметил, что изменения правил для гостиниц давно требовались. Нормативная база в этом сфере впервые полноценно обновляется с 2020 года.

Согласно новым нормам, гостиницы теперь обязаны ждать постояльца сутки – с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день. При этом отменить бронирование до окончания этого срока они не могут. Раньше отели осуществляли "негарантированное бронирование", при котором человек должен был заехать до определенного часа, иначе бронь снималась.

Кроме того, урегулирован вопрос отмены брони со стороны туриста: если он отказался от заселения до дня заезда, то ему будет возвращена оплата в полном размере. Если же он сообщил об отмене поздно, приехал в гостиницу с опозданием или вовсе не появился, то с него взимается плата за номер в размере не более чем за сутки.

В новой редакции правил говорится, что гостиницы могут в одностороннем порядке отказаться предоставлять номер только при условии полного возмещения клиенту убытков.

Как и раньше, отели должны бесплатно вызывать скорую помощь, выдавать аптечку, доставлять корреспонденцию и будить по запросу. Однако с марта 2026 года они теперь не обязаны обеспечивать постояльцев кипятком, но должны быть готовы предоставить тонометр.

Работа всех гостиниц и других средств размещения туристов будет возможна только, если они состоят в специальном реестре. Забронировать номер в отеле, которого нет в реестре, на агрегаторах больше не получится. По словам Яковлева, это повысит прозрачность рынка и защиту потребителей.

Информация об услугах гостиниц должна будет содержать сведения о площади номера, а также условиях и сроках отмены бронирования. Более того, уточняются требования к договору: он должен будет содержать условия и сроки отмены брони, а также возврата предоплаты.

Ранее Минэкономразвития внесло в правительство постановление о возможности заселения в отели с помощью отечественного мессенджера MAX. Сервис уже тестируется с крупными гостиничными сетями, уточнил глава ведомства Максим Решетников.

Он также отмечал, что в конечном итоге необходимо реализовать проект заселения без ресепшн. Это улучшит производительность и упростит работу по ночам.

В России разрешат заселятся в гостиницы по водительскому удостоверению с 1 января

