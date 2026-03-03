Жители Ирана вышли на улицы оплакать смерть Хаменеи

Фото: AP Photo/Ayatollah Ali Khamenei

В ночь на 3 марта тысячи людей по всему Ирану вышли на улицы, чтобы оплакать смерть верховного лидера страны Али Хаменеи. Соответствующие кадры опубликовало агентство Ruptly, передает RT.

Хаменеи погиб в результате удара, который был нанесен по Ирану в рамках израильско-американской военной операции. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан пообещал, что убийство не останется безнаказанным.

Владимир Путин выразил Пезешкиану соболезнования в связи со смертью Хаменеи. По его мнению, преступление было совершено с пренебрежением к человеческим ценностям и международному праву.

2 марта СМИ сообщили о смерти супруги Хаменеи Мансуре Ходжасте Багерзаде. Как указали журналисты, она находилась в коме после ранений, полученных при атаках на республику.