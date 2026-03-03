03 марта, 09:52Политика
Жители Ирана вышли на улицы оплакать смерть Хаменеи
Фото: AP Photo/Ayatollah Ali Khamenei
В ночь на 3 марта тысячи людей по всему Ирану вышли на улицы, чтобы оплакать смерть верховного лидера страны Али Хаменеи. Соответствующие кадры опубликовало агентство Ruptly, передает RT.
Хаменеи погиб в результате удара, который был нанесен по Ирану в рамках израильско-американской военной операции. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан пообещал, что убийство не останется безнаказанным.
Владимир Путин выразил Пезешкиану соболезнования в связи со смертью Хаменеи. По его мнению, преступление было совершено с пренебрежением к человеческим ценностям и международному праву.
2 марта СМИ сообщили о смерти супруги Хаменеи Мансуре Ходжасте Багерзаде. Как указали журналисты, она находилась в коме после ранений, полученных при атаках на республику.
