Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 09:52

Политика

Жители Ирана вышли на улицы оплакать смерть Хаменеи

Фото: AP Photo/Ayatollah Ali Khamenei

В ночь на 3 марта тысячи людей по всему Ирану вышли на улицы, чтобы оплакать смерть верховного лидера страны Али Хаменеи. Соответствующие кадры опубликовало агентство Ruptly, передает RT.

Хаменеи погиб в результате удара, который был нанесен по Ирану в рамках израильско-американской военной операции. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан пообещал, что убийство не останется безнаказанным.

Владимир Путин выразил Пезешкиану соболезнования в связи со смертью Хаменеи. По его мнению, преступление было совершено с пренебрежением к человеческим ценностям и международному праву.

2 марта СМИ сообщили о смерти супруги Хаменеи Мансуре Ходжасте Багерзаде. Как указали журналисты, она находилась в коме после ранений, полученных при атаках на республику.

В Москве люди принесли цветы и игрушки к посольству Ирана

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика