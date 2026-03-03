Форма поиска по сайту

03 марта, 14:48

Происшествия

В Архангельской области мать организовала похищение сына для отправки его в рехаб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

44-летняя жительница Архангельской области наняла трех мужчин, чтобы насильно отправить своего 21-летнего сына в реабилитационный наркологический центр в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, 25 июня прошлого года трое подозреваемых согласились на предложение женщины отвезти ее сына в саратовскую клинику за 100 тысяч рублей. Соучастники пришли домой к молодому человеку и представились сотрудниками правоохранительных органов. Затем они надели на него наручники и потребовали сесть с ними в автомобиль.

В пути юноша пытался сбежать, но трое подельников его избили. В Кировской области ему удалось выбраться из машины и обратиться к настоящим сотрудникам полиции, которым он рассказал о похищении.

Женщине и трем ее подельникам предъявлено обвинение, дело направлено в суд.

