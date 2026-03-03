Женщину задержали по подозрению в краже камчатского краба из магазина на севере Москвы

Фото: 77.мвд.рф

Правоохранители задержали подозреваемую в краже краба из продуктового магазина на Ходынском бульваре на севере Москвы, сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

В полицию обратился работник магазина, который рассказал, что неизвестная женщина похитила из торгового зала камчатского краба весом 3 килограмма. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража").

В результате проверочных мероприятий полицейские смогли выявить и задержать подозреваемую на улице Авиаконструктора Микояна. Ею оказалась 42-летняя местная жительница.

Похищенного краба изъяли. В отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина на протяжении нескольких месяцев грабил магазины игрушек, воруя конструкторы Lego. По версии следствия, он также крал кукол и игровые наборы, а в 2025 году угрожал продавцу игрушечным пистолетом. Суд приговорил злоумышленника к 1,5 года лишения свободы.

