17 февраля, 18:53Происшествия
Мужчина с игрушечным пистолетом воровал конструкторы Lego в Санкт-Петербурге
Фото: 123RF.com/sayfutdinov
Мужчина на протяжении трех месяцев грабил магазины игрушек, воруя конструкторы Lego, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
По данным следователей, он совершил четыре кражи в разных магазинах. Мужчина воровал также кукол и игровые наборы, а в июле 2025 года он угрожал продавцу игрушечным пистолетом.
Суд приговорил его к 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Мужчина уже выплатил причиненный магазинам ущерб.
Ранее мужчина ограбил ювелирный магазин на Свободном проспекте в Москве. Злоумышленник ворвался в помещение, в котором находилась продавец-консультант, разбил витрину и открыто похитил украшения на сумму более 1,8 миллиона рублей.
Спустя время 29-летнего грабителя, который уже был судим за кражу и грабежи, задержали. Ему предъявлено обвинение по статье "Грабеж" УК РФ.
