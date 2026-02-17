Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 18:53

Происшествия

Мужчина с игрушечным пистолетом воровал конструкторы Lego в Санкт-Петербурге

Фото: 123RF.com/sayfutdinov

Мужчина на протяжении трех месяцев грабил магазины игрушек, воруя конструкторы Lego, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По данным следователей, он совершил четыре кражи в разных магазинах. Мужчина воровал также кукол и игровые наборы, а в июле 2025 года он угрожал продавцу игрушечным пистолетом.

Суд приговорил его к 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Мужчина уже выплатил причиненный магазинам ущерб.

Ранее мужчина ограбил ювелирный магазин на Свободном проспекте в Москве. Злоумышленник ворвался в помещение, в котором находилась продавец-консультант, разбил витрину и открыто похитил украшения на сумму более 1,8 миллиона рублей.

Спустя время 29-летнего грабителя, который уже был судим за кражу и грабежи, задержали. Ему предъявлено обвинение по статье "Грабеж" УК РФ.

Уборщица и ее муж украли почти 7,5 млн рублей из квартиры в Бутове

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика