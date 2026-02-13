Москвичка задержана за кражу картины с выставки

Фото: 77.мвд.рф

Полиция задержала москвичку, которая украла картину с выставки. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

К правоохранителям обратилась женщина, которая передала написанную ею картину в Центр московского долголетия "Северное Бутово", где была организована экспозиция. В один из дней ей позвонили сотрудники учреждения и заявили, что неизвестная украла холст и скрылась. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Полицейские установили личность злоумышленницы. Ей оказалась 25-летняя ранее судимая девушка. Похищенную картину изъяли и вернули законному владельцу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Во время допроса девушка пояснила, что на преступление ее толкнуло "состояние души".

Ранее в столице задержали мужчину, подозреваемого в краже рюкзака с ювелирными изделиями. Предварительно, владелица оставила свои вещи и ненадолго отошла. В этот момент злоумышленник похитил имущество женщины. Общая сумма ущерба превысила 110 тысяч рублей.