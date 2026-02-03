В Гольянове задержали подозреваемого в краже сумки с планшетом

Видео: пресс-служба УВД по ВАО

Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже сумки с планшетом в Гольянове. Об этом сообщила пресс-служба УВД по ВАО, информация опубликована на сайте главка МВД России по Москве.

К правоохранителям обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее 16-летний сын забыл около столика в кафе на Уральской улице сумку. В ней находился планшет стоимостью около 65 тысяч рублей. Выяснилось, что имущество забрал неизвестный и скрылся.

Подозреваемым в совершении преступления оказался 25-летний житель одного из российских регионов. Похищенное устройство он продал, а полученные деньги потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали на Уральской улице мужчину, который устроил дебош в одной из аптек. Заведующая аптечным пунктом рассказала, что посетитель стучал кулаками по стеклам и витринам, приставал к провизорам и сломал ортопедическое кресло. Предположительно, злоумышленник был пьян. Его доставили в отдел полиции.