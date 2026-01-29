Мужчина вынес более 20 пачек сливочного масла из магазина Коломны

Фото: MAX/Росгвардия

В Коломне мужчина вынес более 20 пачек сливочного масла из магазина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Подмосковью.

По данным ведомства, во время патрулирования сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, приметы которого были схожи с описанием из ориентировки. Его остановили для проверки документов.

Во время разговора с правоохранителями 38-летний мужчина сообщил, что несколько дней назад украл из супермаркета 21 пачку сливочного масла для последующей перепродажи продукции.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как злоумышленник заходит в магазин, берет из холодильника несколько упаковок масла и складывает их в штаны.

Оказалось, что злоумышленник уже ранее был судим за аналогичное преступление. Его задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее житель Тюмени украл больше тонны огурцов и 400 килограммов бананов. Оказалось, что мужчина в течение недели приходил в гипермаркеты с гидравлической тележкой для перевозки поддонов и загружал туда продукцию.

На кассах самообслуживания злоумышленник оплачивал только часть товаров, а после скрывался. Если охранники пытались проверить мужчину, то тот показывал чек и заявлял об оплате продуктов. Украденное злоумышленник отвозил в свой киоск и продавал похищенные товары.

