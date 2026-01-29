Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 16:15

Происшествия

Мужчина вынес более 20 пачек сливочного масла из магазина Коломны

Фото: MAX/Росгвардия

В Коломне мужчина вынес более 20 пачек сливочного масла из магазина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Подмосковью.

По данным ведомства, во время патрулирования сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, приметы которого были схожи с описанием из ориентировки. Его остановили для проверки документов.

Во время разговора с правоохранителями 38-летний мужчина сообщил, что несколько дней назад украл из супермаркета 21 пачку сливочного масла для последующей перепродажи продукции.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как злоумышленник заходит в магазин, берет из холодильника несколько упаковок масла и складывает их в штаны.

Оказалось, что злоумышленник уже ранее был судим за аналогичное преступление. Его задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее житель Тюмени украл больше тонны огурцов и 400 килограммов бананов. Оказалось, что мужчина в течение недели приходил в гипермаркеты с гидравлической тележкой для перевозки поддонов и загружал туда продукцию.

На кассах самообслуживания злоумышленник оплачивал только часть товаров, а после скрывался. Если охранники пытались проверить мужчину, то тот показывал чек и заявлял об оплате продуктов. Украденное злоумышленник отвозил в свой киоск и продавал похищенные товары.

Полиция раскрыла кражу более сотни картин из частной коллекции в Подмосковье

Читайте также


происшествия

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика