Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 15:57

Происшествия

В Подмосковье задержали пытавшегося похитить из магазина 47 пачек кофе рецидивиста

Фото: МАХ/"Росгвардия. Московская область"

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, пытавшегося похитить 47 упаковок кофе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Московской области.

Сигнал тревоги поступил правоохранителям из магазина в Ивантеевке. Кнопку нажали сотрудники торговой точки, после того как заметили посетителя, который уже был замешан в кражах.

"На этот раз мужчина сложил в тележку 47 упаковок кофе и продукты питания на общую сумму порядка 16 тысяч рублей и попытался вывезти ее за пределы кассовой линии без оплаты", – уточнили в ведомстве.

Росгвардейцы оперативно отреагировали на инцидент и прибыли на место происшествия. При проверке документов выяснилось, что 38-летний мужчина из Хабаровского края уже имел судимость и находится в федеральном розыске с января 2026 года.

Ранее операция по задержанию мужчины, укравшего термосумку у курьера ради бесплатной еды, прошла в Ульяновке. Злоумышленник пробрался в помещение компании по доставке суши и роллов через открытую дверь. Там он съел еду и совершил кражу.

Сумма причиненного ущерба составила 4,8 тысячи рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

"Московский патруль": сотрудники столичной Росгвардии зафиксировали рост краж в магазинах

Читайте также


происшествия

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика