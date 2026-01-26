В Подмосковье задержали пытавшегося похитить из магазина 47 пачек кофе рецидивиста

Фото: МАХ/"Росгвардия. Московская область"

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, пытавшегося похитить 47 упаковок кофе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Московской области.

Сигнал тревоги поступил правоохранителям из магазина в Ивантеевке. Кнопку нажали сотрудники торговой точки, после того как заметили посетителя, который уже был замешан в кражах.

"На этот раз мужчина сложил в тележку 47 упаковок кофе и продукты питания на общую сумму порядка 16 тысяч рублей и попытался вывезти ее за пределы кассовой линии без оплаты", – уточнили в ведомстве.

Росгвардейцы оперативно отреагировали на инцидент и прибыли на место происшествия. При проверке документов выяснилось, что 38-летний мужчина из Хабаровского края уже имел судимость и находится в федеральном розыске с января 2026 года.

Ранее операция по задержанию мужчины, укравшего термосумку у курьера ради бесплатной еды, прошла в Ульяновке. Злоумышленник пробрался в помещение компании по доставке суши и роллов через открытую дверь. Там он съел еду и совершил кражу.

Сумма причиненного ущерба составила 4,8 тысячи рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.