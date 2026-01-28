Форма поиска по сайту

28 января, 12:23

Политика

Медведев считает, что все госуслуги уйдут в онлайн-формат

Фото: kremlin.ru

Все уйдет в онлайн-формат, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания Всероссийского форума МФЦ в Москве.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников задал Медведеву вопрос, настанет ли тот день, когда все уйдет в цифру или офлайн с нами останется навсегда.

"До тех пор, пока мы в онлайн не уйдем, что-то в офлайне останется", – передает РИА Новости слова зампреда Совбеза.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что москвичам в онлайн-формате доступны свыше 100 видов выплат, компенсаций и льгот. Это позволило сократить сроки обращения с 8 до 6 рабочих дней, а зачисление средств – с 5 до 2 дней.

В 2025 году самыми популярными услугами стали меры поддержки семей с детьми. Свыше 400 тысяч детей из многодетных семей и ребят с особенностями здоровья получили компенсацию на школьную форму, а более 80 тысяч семей – выплату при рождении ребенка.

