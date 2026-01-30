Форма поиска по сайту

Новости

Новости

30 января, 08:54

Происшествия

Фигурантке дела о похищении подростка в Красноярске предъявили обвинение

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Фигурантке уголовного дела о фиктивном похищении 14-летнего подростка в Красноярске предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"18-летней жительнице Сургута предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере")", – говорится в сообщении.

При этом сама девушка не признает своей вины в мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

О похищении 14-летнего мальчика стало известно 23 января. Подросток исчез, покинув дом с неизвестным человеком.

Отец ребенка рассказал, что ему поступило сообщение с требованием выкупа, а также видеообращение самого мальчика с призывом выполнить условия злоумышленников. Спустя время ребенка нашли живым. С ним находилась неизвестная девушка, которую арестовали.

По версии следствия, фигурантка, действуя с злоумышленниками сообща, прилетела в Красноярск. Она пришла по месту жительства подростка, где они вместе взломали сейфы и похитили 3 миллиона рублей.

Вечером того же дня девушка передала деньги мошенникам, оставив часть средств себе. После этого она и подросток направились в арендованную неизвестными лицами квартиру и ждали дальнейших указаний.

