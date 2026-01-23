Похищенного в Красноярске мальчика нашли

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Похищенный в Красноярске 14-летний мальчик найден живым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России по региону.

"Жив, находился на арендованной квартире вместе с девушкой", – говорится в сообщении.

О пропаже подростка в Красноярске стало известно в пятницу, 23 января. По предварительным данным, накануне вечером он ушел из дома с неизвестным человеком.

На телефон его отца в мессенджере поступило сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка. Кроме того, из сейфа мужчины пропало 3 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело о похищении человека.

Спустя время была установлена личность таксиста, который увез пропавшего ребенка. Водителем оказалась девушка. По ее словам, вместе с мальчиком ехала молодая женщина.

Кроме того, вместе с мальчиком в одном районе Красноярска пропала 14-летняя девочка. Сообщения о ее пропаже также появились 23 января. Однако позже она сама вернулась домой.

