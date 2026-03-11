Братья-тройняшки из Китая сыграли свадьбу в один день

Фото: 123RF.com/adilcelebiyev

В китайской провинции Хэнань тройняшки из города Шанцю сыграли свадьбу в один день, вызвав бурное обсуждение в соцсетях, сообщил новостной портал "Цзюпай синьвэнь".

По данным СМИ, братья с фамилией Ван родом из обычной семьи и никогда не разлучались с детства: спали в одной кровати, носили одинаковую одежду, учились в одном классе, а позже устроились на одну работу.

Каждый из них состоял в продолжительных отношениях: старший встречался с девушкой из Юньнани 3 года, средний – 4 года с девушкой из Гуйчжоу, младший – более 2 лет с землячкой. Когда все трое созрели для брака, родители предложили сыграть свадьбы в один день – торжественно, весело и запомнится всем. Невесты и их семьи идею поддержали.

Церемония прошла 28 февраля в окружении родных и друзей. Видео со свадьбы разлетелось по китайским соцсетям, пользователи оставляют теплые комментарии: одни называют это "самым прекрасным братством", другие восхищаются эффективностью родителей, сумевших организовать три свадьбы сразу. Некоторые шутят, что теперь и дети у братьев, наверное, родятся в один день.

Ранее сообщалось, что в США 92-летний мужчина и его 82-летняя возлюбленная сыграли свадьбу. Дейв познакомился с будущей женой Джеки на мероприятиях в доме престарелых. Они оба овдовели и не надеялись встретить новую любовь, однако нашли общий язык благодаря увлечению Библией и принадлежности к баптистской церкви.