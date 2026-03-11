Московские врачи нашли редкое заболевание у девочки во время удаления аппендикса

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи ДГКБ № 9 имени Г. Н. Сперанского обнаружили у 15-летней девочки редкое заболевание во время плановой операции по удалению аппендикса. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Медики выявили у пациентки лимфангиому брыжейки подвздошной кишки – доброкачественное новообразование размером 5 на 3 сантиметра. Оно никак не беспокоило подростка, но могло привести к тяжелым последствиям: кровотечению, кишечной непроходимости, а также образованию злокачественной опухоли.

После обследования детский хирург Максим Сергиенко провел лапороскопическую операцию. Через небольшие проколы на передней брюшной стенке специалисты удалили пораженный участок кишки, а здоровые концы аккуратно соединили, восстановив проходимость.

"Сейчас девочка чувствует себя хорошо и готовится к выписке", – добавили в ведомстве.

Ранее московские врачи спасли мальчику руку после столкновения со стеклянной дверью. Ребенок получил разрыв сухожилия и серьезную травму срединного нерва. Позднее рана превратилась в грубый тянущийся рубец, который лишил мальчика чувствительности на пальцах.

Обследование выявило неврому – разрастание нервной ткани, блокирующее импульсы. В ходе операции хирурги "пересобрали" поврежденные структуры руки, после чего назначили пациенту курс реабилитации.