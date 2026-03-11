Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 12:47

Общество

Московские врачи нашли редкое заболевание у девочки во время удаления аппендикса

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи ДГКБ № 9 имени Г. Н. Сперанского обнаружили у 15-летней девочки редкое заболевание во время плановой операции по удалению аппендикса. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Медики выявили у пациентки лимфангиому брыжейки подвздошной кишки – доброкачественное новообразование размером 5 на 3 сантиметра. Оно никак не беспокоило подростка, но могло привести к тяжелым последствиям: кровотечению, кишечной непроходимости, а также образованию злокачественной опухоли.

После обследования детский хирург Максим Сергиенко провел лапороскопическую операцию. Через небольшие проколы на передней брюшной стенке специалисты удалили пораженный участок кишки, а здоровые концы аккуратно соединили, восстановив проходимость.

"Сейчас девочка чувствует себя хорошо и готовится к выписке", – добавили в ведомстве.

Ранее московские врачи спасли мальчику руку после столкновения со стеклянной дверью. Ребенок получил разрыв сухожилия и серьезную травму срединного нерва. Позднее рана превратилась в грубый тянущийся рубец, который лишил мальчика чувствительности на пальцах.

Обследование выявило неврому – разрастание нервной ткани, блокирующее импульсы. В ходе операции хирурги "пересобрали" поврежденные структуры руки, после чего назначили пациенту курс реабилитации.

Московские врачи пересадили пациенту две кисти рук

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика