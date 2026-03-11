РИА Новости: находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек проходит лечение в онкоцентре

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина), находящаяся под домашним арестом, проходит лечение в государственном онкологическом центре, рассказали РИА Новости в окружении блогера.

Однако не уточняется, о каком государственном онкологическом центре идет речь.

24 февраля Чекалина родила четвертого ребенка от тренера по танцам, аргентинца Луиса Сквиччиарини. Она покинула больницу 2 марта вместе с сыном, однако 4 марта в СМИ появилась информация, что ее доставили в реанимационное отделение онкологического стационара.

Сквиччиарини подтвердил ее госпитализацию, уточнив, что у Чекалиной обнаружили злокачественные раковые клетки и метастазы в легких. Блогеру также провели операцию на позвоночнике, поскольку несколько позвонков начали разрушаться. Позже ее подруга Алина Акилова рассказала, что у Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами.

Блогера, а также ее экс-супруга Артема Чекалина обвиняют в проведении незаконных валютных операций по переводу денежных средств на зарубежные счета с использованием подложных документов. По версии следствия, действуя в составе организованной группы, они вывели из России более 250 миллионов рублей.

По решению суда Чекалины были отправлены под домашний арест. Сама блогер вину не признает. При этом ее бывший муж признался в неуплате налогов, однако заявил, что не имеет отношения к незаконному выводу средств за границу.

