РИА Новости: экс-посол Британии требовал "золотой парашют" перед уходом из-за Эпштейна

Фото: ТАСС/AP/Kin Cheung

Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон, который ушел в отставку в 2025 году из-за связей с финансистом Джеффри Эпштейном, требовал так называемый золотой парашют в размере более чем 547 тысяч фунтов стерлингов при увольнении, сообщает РИА Новости после изучения официальных документов.

Речь идет о 730 тысячах долларов. В среду, 11 марта, кабмин Великобритании опубликовал документы по делу Мандельсона, которые содержат информацию о решении назначить его послом в 2024 году, а также данные о проверках службой безопасности.

Переговоры об увольнении начались с просьбы выплатить оставшуюся часть зарплаты за 4 года работы вперед. Однако в результате Мандельсон получил всего 75 тысяч фунтов – 40 тысяч выплатили в качестве зарплаты на 3 месяца вперед, а 35 тысяч экс-посол получил в качестве выходного пособия.

Согласно документам МИД Великобритании, чиновники считали, что решение об увольнении нужно принять как можно скорее. По их мнению, быстрое согласование выходного пособия позволило бы завершить процесс, избегая дальнейших задержек или затрат.

23 февраля стало известно о задержании Мандельсона. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в связи с якобы передачей конфиденциальных правительственных сведений Эпштейну.

По данным СМИ, в 2009 году Мандельсон передал американскому финансисту секретную информацию о налоговой реформе лейбористов и планах Евросоюза по поддержке стран Южной Европы.

В начале февраля 2026 года полиция провела обыски в двух его домах. На следующий день экс-посол был отпущен под залог до завершения дальнейшего расследования.

Эпштейн был арестован в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Спустя время стало известно о его смерти в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

